Німеччина підняла винищувачі на перехоплення розвідувального літака РФ

Німецькі винищувачі піднялися в повітря задля ідентифікації і перехоплення російського розвідувального літака.

Про це йдеться у Twitter (X) ВПС Німеччини, передає "Європейська правда".

"Сьогодні наші сили швидкого реагування знову піднялися в повітря з Лааге, щоб виявити російський літак COOT-A (Іл-20 – ред.), що прямував з Санкт-Петербурга в міжнародному повітряному просторі. Він летів без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", – йдеться у повідомленні.

Erneut stieg heute unsere Quick Reaction Alert aus Laage auf, um eine russische COOT-A, die aus St. Petersburg kam, im internationalen Luftraum zu identifizieren. Sie flog ohne Signal und ohne angemeldeten Flugplan. #StrongerTogether @NATO @NATO_AIRCOM @GermanyNATO pic.twitter.com/auNEGxCBoF November 20, 2023

Минулого тижня з території Норвегії піднялись у повітря винищувачі F-35 у відповідь на підліт кількох російських винищувачів і бомбардувальників.

А 7 листопада Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору російським літаком.