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Німеччина підняла винищувачі на перехоплення розвідувального літака РФ

Понеділок, 20 листопада 2023, 18:36

Німецькі винищувачі піднялися в повітря задля ідентифікації і перехоплення російського розвідувального літака.

Про це йдеться у Twitter (X) ВПС Німеччини, передає "Європейська правда".

"Сьогодні наші сили швидкого реагування знову піднялися в повітря з Лааге, щоб виявити російський літак COOT-A (Іл-20 – ред.), що прямував з Санкт-Петербурга в міжнародному повітряному просторі. Він летів без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня з території Норвегії піднялись у повітря винищувачі F-35 у відповідь на підліт кількох російських винищувачів і бомбардувальників.

А 7 листопада Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору російським літаком.

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Німеччина