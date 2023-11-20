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Германия подняла истребители на перехват разведывательного самолета РФ

Понедельник, 20 ноября 2023, 18:36

Немецкие истребители поднялись в воздух для идентификации и перехвата российского разведывательного самолета.

Об этом говорится в Twitter (X) ВВС Германии, передает "Европейская правда".

"Сегодня наши силы быстрого реагирования снова поднялись в воздух из Лааге, чтобы обнаружить российский самолет COOT-A (Ил-20 – ред.), следовавший из Санкт-Петербурга в международном воздушном пространстве. Он летел без сигнала и без зарегистрированного плана полета", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе с территории Норвегии поднялись в воздух истребители F-35 в ответ на подлет нескольких российских истребителей и бомбардировщиков.

А 7 ноября Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом.

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Германия