Германия подняла истребители на перехват разведывательного самолета РФ

Немецкие истребители поднялись в воздух для идентификации и перехвата российского разведывательного самолета.

Об этом говорится в Twitter (X) ВВС Германии, передает "Европейская правда".

"Сегодня наши силы быстрого реагирования снова поднялись в воздух из Лааге, чтобы обнаружить российский самолет COOT-A (Ил-20 – ред.), следовавший из Санкт-Петербурга в международном воздушном пространстве. Он летел без сигнала и без зарегистрированного плана полета", – говорится в сообщении.

Erneut stieg heute unsere Quick Reaction Alert aus Laage auf, um eine russische COOT-A, die aus St. Petersburg kam, im internationalen Luftraum zu identifizieren. Sie flog ohne Signal und ohne angemeldeten Flugplan. #StrongerTogether @NATO @NATO_AIRCOM @GermanyNATO pic.twitter.com/auNEGxCBoF November 20, 2023

На прошлой неделе с территории Норвегии поднялись в воздух истребители F-35 в ответ на подлет нескольких российских истребителей и бомбардировщиков.

А 7 ноября Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом.