ЗМІ: РФ заборонила в’їзд 11 депутатам керівної партії Молдови

Росія 20 листопада повідомила, що через закриття в країні російськомовних сайтів заборонила в'їзд деяким офіційним особам із Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Згідно з джерелами видання, йдеться про 11 депутатів від правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS).

Це – депутати від PAS Віорел Барда, Адріан Білий, Лариса Волох, Віталіє Гавроук, Марія Гонца, Ліліана Гросу, Наталія Давидович, Аліна Дандара, Доріан Істратій, Маріана Кушнір, Міхаіл Ляху.

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок викликало посла Молдови Ліліана Дарія, якому вкотре висловило "рішучий протест" через "утиски" російськомовних ЗМІ.

Москва оголосила молдовському послу "асиметричний захід" – заборону на в'їзд до Російської Федерації "низці офіційних осіб Республіки Молдова". Яких саме, не уточнили.

Нагадаємо, Служба інформації та безпеки Молдови 30 жовтня розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з Росії.

Крім того, в Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів. Йдеться про Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

Рішення про блокування каналів викликало дискусію в Молдові, оскільки спецслужба публічно не оголосила підстав, з яких вирішила призупинити їхнє мовлення.