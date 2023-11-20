Росія знов лементує через "утиски" російськомовних ЗМІ в Молдові

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок викликало посла Молдови Ліліана Дарія, якому вкотре висловило "рішучий протест" через "утиски" російськомовних ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", російське МЗС повідомило на сайті.

Зовнішньополітичне відомство Росії розповіло молдовському послу про "політично вмотивоване переслідування російськомовних ЗМІ в Молдові, яке триває" і виражається в блокуванні доступу до їхніх інтернет-сайтів.

У відповідь на це Москва оголосила молдовському послу "асиметричний захід" – заборону на в'їзд до Російської Федерації "низці офіційних осіб Республіки Молдова". Яких саме, в повідомленні не уточнюється.

На початку жовтня МЗС Росії уже говорило молдовському послу про "політично вмотивоване переслідування російськомовних ЗМІ" після видворення голови інформагенції Sputnik Молдова Віталія Денисова, пов’язаного з військовою розвідкою РФ.

Нагадаємо, Служба інформації та безпеки Молдови 30 жовтня розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з Росії.

Крім того, в Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів. Йдеться про Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

Рішення про блокування каналів викликало дискусію в Молдові, оскільки спецслужба публічно не оголосила підстав, з яких вирішила призупинити їхнє мовлення.