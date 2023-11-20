СМИ: РФ запретила въезд 11 депутатам правящей партии Молдовы

Россия 20 ноября сообщила, что из-за закрытия в стране русскоязычных сайтов запретила въезд некоторым официальным лицам из Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Согласно источникам издания, речь идет об 11 депутатах от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Это – депутаты от PAS Виорел Барда, Адриан Белый, Лариса Волох, Виталие Гавроук, Мария Гонца, Лилиана Гросу, Наталья Давидович, Алина Дандара, Дориан Истратий, Мариана Кушнир, Михаил Ляху.

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Молдовы Лилиана Дария, которому в очередной раз выразило "решительный протест" из-за "притеснения" русскоязычных СМИ.

Москва объявила молдавскому послу "асимметричную меру" – запрет на въезд в Российскую Федерацию "ряду официальных лиц Республики Молдова". Каких именно, не уточнили.

Напомним, Служба информации и безопасности Молдовы 30 октября распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, большинством из которых управляют непосредственно из России.

Кроме того, в Молдове на время чрезвычайной ситуации заблокируют шесть телеканалов. Речь идет об Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

Решение о блокировке каналов вызвало дискуссию в Молдове, поскольку спецслужба публично не объявила оснований, по которым решила приостановить их вещание.