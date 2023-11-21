Німецький Олаф Шольц вшанував десяту річницю початку Революції гідності, відзначивши, що Україна є частиною Європи і Німеччина на її боці.

Про це Шольц написав у своєму Twitter (Х) у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі глава німецького уряду наголосив на приналежності України до європейського простору.

"10 років тому Майдан став символом свободи, демократії та суверенітету. Мужність українців не буде забута. Україна є частиною Європи – і ми на її боці", – зауважив німецький канцлер.

Vor 10 Jahren wurde der Maidan ein Symbol für Freiheit, Demokratie und Souveränität. Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer ist unvergessen.



Die Ukraine gehört zu Europa – und wir stehen an ihrer Seite. pic.twitter.com/sjcTrP1aMT — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 21, 2023

Нагадаємо, у День гідності та свободи міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. На початку свого візиту він поклав квіти до меморіалу в Києві в пам'ять про героїв Майдану.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.