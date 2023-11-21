Немецкий Олаф Шольц почтил десятую годовщину начала Революции достоинства, отметив, что Украина является частью Европы и Германия на ее стороне.

Об этом Шольц написал в своем Twitter (Х) во вторник, сообщает "Европейская правда".

В своем посте глава немецкого правительства отметил принадлежность Украины к европейскому пространству.

"10 лет назад Майдан стал символом свободы, демократии и суверенитета. Мужество украинцев не будет забыто. Украина является частью Европы – и мы на ее стороне", – отметил немецкий канцлер.

Vor 10 Jahren wurde der Maidan ein Symbol für Freiheit, Demokratie und Souveränität. Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer ist unvergessen.



Die Ukraine gehört zu Europa – und wir stehen an ihrer Seite. pic.twitter.com/sjcTrP1aMT — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 21, 2023

Напомним, в День достоинства и свободы министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. В начале своего визита он возложил цветы к мемориалу в Киеве в память о героях Майдана.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в годовщину начала Евромайдана заявила, что украинцы и ЕС вместе идут в Европу по пути, который Украина выбрала 10 лет назад.