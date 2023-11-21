У Польщі арештували жінку, яка заклала вибуховий пристрій у Варшаві

Польська влада заявляє, що заарештувала та висунула звинувачення 38-річній польській жінці, яка симпатизує ісламським екстремістам і на початку місяця заклала вибуховий пристрій на одній з вулиць у центрі Варшави.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP з посиланням на повідомлення поліції.

У заяві правоохоронців йдеться, що жінка встановила пристрій у Варшаві в ніч з 10 на 11 листопада, а потім потягом повернулася до себе додому на західну Польщу, де її арештували у своєму будинку в місті Стшелін.

Ніхто не постраждав, але, як зазначила поліція, через пристрій могло постраждати багато людей.

"Саморобний вибуховий пристрій, начинений газовими балонами та цвяхами, міг спричинити серйозну загрозу здоров'ю та життю багатьох людей", – йдеться в заяві.

У повідомленні також йдеться про те, що їй висунули звинувачення у створенні небезпеки та загрози життю й здоров'ю багатьох людей, а також у підготовці до створення такої небезпеки.

Правоохоронці опублікували відео, де видно, як поліція знімає з неї відбитки пальців й одягає наручники, а також показали деякі предмети, які, за їхніми словами, вони знайшли в її будинку. Серед них було зображення Усами бін Ладена.

Policjanci @Policja_KSP @DPolicja zatrzymali kobietę, która w nocy z 10 na 11 listopada podłożyła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Ustalono, że 38-latka interesowała się sprawami Państwa Islamskiego. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. pic.twitter.com/ZYZ7rdB7NE — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 20, 2023

"Співробітники поліції вилучили предмети та гаджети, пов'язані з "Ісламською державою", а також предмети, які могли бути використані для виготовлення іншого вибухового пристрою", – йдеться в заяві.

Сьогодні, 21 листопада, у варшавському аеропорту імені Шопена в кабіні одного з літаків помітили дим – на місце викликали служби аеропорту, які евакуювали понад 200 пасажирів.

Перед цим у Литві аеропорти Вільнюса і Каунаса вранці отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Раніше в аеропорту польського Катовіце чоловік пожартував про бомбу у своєму багажі, через що йому не дозволили сісти на свій рейс до Анталії.