В Польше арестовали женщину, которая заложила взрывное устройство в Варшаве

Польские власти заявляют, что арестовали и предъявили обвинения 38-летней польской женщине, которая симпатизирует исламским экстремистам и в начале месяца заложила взрывное устройство на одной из улиц в центре Варшавы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP со ссылкой на сообщение полиции.

В заявлении правоохранителей говорится, что женщина установила устройство в Варшаве в ночь с 10 на 11 ноября, а затем на поезде вернулась к себе домой на западную Польшу, где ее арестовали в своем доме в городе Стшелин.

Никто не пострадал, но, как отметила полиция, из-за устройства могло пострадать много людей.

"Самодельное взрывное устройство, начиненное газовыми баллонами и гвоздями, могло вызвать серьезную угрозу здоровью и жизни многих людей", – говорится в заявлении.

В сообщении также говорится о том, что ей предъявлено обвинение в создании опасности и угрозы жизни и здоровью многих людей, а также в подготовке к созданию такой опасности.

Правоохранители опубликовали видео, где видно, как полиция снимает с нее отпечатки пальцев и надевает наручники, а также показали некоторые предметы, которые, по их словам, они нашли в ее доме. Среди них было изображение Усамы бин Ладена.

Policjanci @Policja_KSP @DPolicja zatrzymali kobietę, która w nocy z 10 na 11 listopada podłożyła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Ustalono, że 38-latka interesowała się sprawami Państwa Islamskiego. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. pic.twitter.com/ZYZ7rdB7NE — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 20, 2023

"Сотрудники полиции изъяли предметы и гаджеты, связанные с "Исламским государством", а также предметы, которые могли быть использованы для изготовления другого взрывного устройства", – говорится в заявлении.

Сегодня, 21 ноября, в варшавском аэропорту имени Шопена в кабине одного из самолетов заметили дым – на место вызвали службы аэропорта, которые эвакуировали более 200 пассажиров.

Перед этим в Литве аэропорты Вильнюса и Каунаса утром получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Ранее в аэропорту польского Катовице мужчина пошутил о бомбе в своем багаже, из-за чего ему не разрешили сесть на свой рейс в Анталию.