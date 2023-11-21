Азербайджан звинуватив Францію в розпалюванні "нових воєн" на Кавказі   

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок звинуватив Францію в розпалюванні конфліктів на Кавказі шляхом озброєння давнього суперника Азербайджану – Вірменії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"(Франція) проводить мілітаристську політику, озброюючи Вірменію, заохочуючи реваншистські сили у Вірменії і закладаючи основу для провокування нових воєн у нашому регіоні", – сказав Алієв у письмових коментарях до міжнародної конференції в Баку.

У заяві, зачитаній його зовнішньополітичним радником, Алієв зазначає, що Париж "підриває стабільність не тільки в своїх колишніх і нинішніх колоніях, але й на Південному Кавказі, де він підтримує сепаратистські тенденції і сепаратистів".

Франція, де проживає велика вірменська діаспора, регулярно піддається критиці з боку Азербайджану за "провірменську упередженість" у територіальному конфлікті між кавказькими країнами.

Алієв подвоїв критику під час пресконференції з президентом Іраку Абдулом Латіфом Рашидом у понеділок.

Він звинуватив Францію в тому, що вона "відіграє дуже деструктивну роль на Південному Кавказі".

"Неправильні меседжі французького уряду насправді створюють ілюзії у вірменському уряді... що вони можуть знову розпочати військову агресію проти Азербайджану", – сказав він.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.