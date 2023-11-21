СМИ: Северная Македония готова разрешить участие РФ во встрече министров ОБСЕ

Россия обратилась к Северной Македонии, которая в этом году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой выдать визы для ее делегации для министерской встречи 30 ноября – 1 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

По данным Джозвяка, Россия просит выдать визы 85 членам российской делегации для участия в министерской встрече ОБСЕ в Скопье.

В состав делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, и 24 журналиста.

"Северная Македония готова принять Лаврова и его окружение", – утверждает Джозвяк.

Глава северомакедонского МИД Буяр Османи ранее говорил, что участие российской делегации в министерской встрече ОБСЕ под вопросом, потому что воздушное пространство его страны и соседних государств закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Европейского Союза против РФ.

Как известно, на прошлогодней министерской встрече ОБСЕ, которую принимала Польша, Варшава отказалась впустить Лаврова в страну. Этот шаг вызвал гнев Москвы, которая назвала отказ "беспрецедентным и провокационным".

Украина неоднократно призывала исключить Россию из ОБСЕ. В прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сейчас "убивает" организацию, добавив, что "легко себе представляет" ее без российского присутствия.