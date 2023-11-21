Румунія – за старт переговорів про вступ України в ЄС ще цього року

Румунія з нагоди десятої річниці Євромайдану заявила про рішучу підтримку відкриття переговорів про вступ України і Молдови до ЄС ще цього року.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії у Twitter (X), передає "Європейська правда".

"10 років тому українці заявили, що Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. Євромайдан є символом європейської долі України, яка зараз щодня захищається від агресії з боку Росії. Румунія рішуче підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у 2023 році", – йдеться у повідомленні.

10 years ago, Ukrainians made their voices heard and stated that 🇺🇦 belongs to the EU family. Euromaidan is a symbol of UA's European destiny, which is now defended every day against RU aggression. RO strongly supports opening 🇪🇺 accession negotiations with UA and 🇲🇩 in 2023. November 21, 2023

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі має відбутися саміт ЄС, де питання розширення буде одним з ключових. У останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.