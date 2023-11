Румунія – за старт переговорів про вступ України в ЄС ще цього року

Румунія з нагоди десятої річниці Євромайдану заявила про рішучу підтримку відкриття переговорів про вступ України і Молдови до ЄС ще цього року.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії у Twitter (X), передає "Європейська правда".

"10 років тому українці заявили, що Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. Євромайдан є символом європейської долі України, яка зараз щодня захищається від агресії з боку Росії. Румунія рішуче підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у 2023 році", – йдеться у повідомленні.

10 years ago, Ukrainians made their voices heard and stated that 🇺🇦 belongs to the EU family. Euromaidan is a symbol of UA's European destiny, which is now defended every day against RU aggression. RO strongly supports opening 🇪🇺 accession negotiations with UA and 🇲🇩 in 2023.