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Румунія – за старт переговорів про вступ України в ЄС ще цього року

Вівторок, 21 листопада 2023, 17:31

Румунія з нагоди десятої річниці Євромайдану заявила про рішучу підтримку відкриття переговорів про вступ України і Молдови до ЄС ще цього року.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії у Twitter (X), передає "Європейська правда".

"10 років тому українці заявили, що Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. Євромайдан є символом європейської долі України, яка зараз щодня захищається від агресії з боку Росії. Румунія рішуче підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у 2023 році", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі має відбутися саміт ЄС, де питання розширення буде одним з ключових. У останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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