Румыния по случаю десятой годовщины Евромайдана заявила о решительной поддержке открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС еще в этом году.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в Twitter (X), передает "Европейская правда".

"10 лет назад украинцы заявили, что Украина принадлежит к семье Европейского Союза. Евромайдан является символом европейской судьбы Украины, которая сейчас ежедневно защищается от агрессии со стороны России. Румыния решительно поддерживает начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в 2023 году", – говорится в сообщении.

10 years ago, Ukrainians made their voices heard and stated that 🇺🇦 belongs to the EU family. Euromaidan is a symbol of UA's European destiny, which is now defended every day against RU aggression. RO strongly supports opening 🇪🇺 accession negotiations with UA and 🇲🇩 in 2023.