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Румыния – за старт переговоров о вступлении Украины в ЕС еще в этом году

Вторник, 21 ноября 2023, 17:31

Румыния по случаю десятой годовщины Евромайдана заявила о решительной поддержке открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС еще в этом году.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в Twitter (X), передает "Европейская правда".

"10 лет назад украинцы заявили, что Украина принадлежит к семье Европейского Союза. Евромайдан является символом европейской судьбы Украины, которая сейчас ежедневно защищается от агрессии со стороны России. Румыния решительно поддерживает начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в 2023 году", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы Украина и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Как известно, 14-15 декабря в Брюсселе должен состояться саммит ЕС, где вопрос расширения будет одним из ключевых. В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

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Вступление в ЕС Румыния