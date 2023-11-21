Румыния по случаю десятой годовщины Евромайдана заявила о решительной поддержке открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС еще в этом году.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в Twitter (X), передает "Европейская правда".

"10 лет назад украинцы заявили, что Украина принадлежит к семье Европейского Союза. Евромайдан является символом европейской судьбы Украины, которая сейчас ежедневно защищается от агрессии со стороны России. Румыния решительно поддерживает начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в 2023 году", – говорится в сообщении.

10 years ago, Ukrainians made their voices heard and stated that 🇺🇦 belongs to the EU family. Euromaidan is a symbol of UA's European destiny, which is now defended every day against RU aggression. RO strongly supports opening 🇪🇺 accession negotiations with UA and 🇲🇩 in 2023. November 21, 2023

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы Украина и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Как известно, 14-15 декабря в Брюсселе должен состояться саммит ЕС, где вопрос расширения будет одним из ключевых. В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.