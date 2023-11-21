Глава МИД Литвы: Безопасность Европы должна строиться не с Россией, а от России

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал попытки говорить о европейской безопасности с участием России дискуссиями с каннибалом о меню на ужин.

Об этом он сказал в интервью Elta, пишет "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

Ландсбергис выступил против попыток достичь урегулирования войны в Украине путем переговоров и заключить соглашение о европейской безопасности, которое бы включало Россию, сравнив это с "дискуссией с каннибалом о меню на ужин".

"Они говорят, что нам все равно нужно поговорить... Но мы говорим, что безопасность Европы должна строиться как безопасность от России. Не с Россией. [...] Мы должны помочь Грузии, Украине, Молдове, Литве, Польше защитить себя от России, потому что ее цели имперские, наступательные, политические, дипломатические – все методы, которые она использует, направлены на то, чтобы подчинить нас, уничтожить нас, убить нас, стереть нас с лица земли, аннексировать нас. Это их политика", – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее телеканал NBC, со ссылкой на источники, сообщал, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговоров с Кремлем, чтобы положить конец войне.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.