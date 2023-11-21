В Сеуле заявили о запуске Северной Кореей военного разведывательного спутника

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи во вторник сообщил о вероятном запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap.

Южнокорейские военные зафиксировали запуск ракеты из района северокорейского населенного пункта Тончхан-ры на северо-западном побережье примерно в 22:43 (15:43 по Киеву), и спутник пролетел над водами к западу от пограничного острова Пенньондо.

Они, однако, не уточнили, был ли запуск успешным и удалось ли КНДР вывести спутник на орбиту.

Источник японского информагентства Kyodo в Министерстве обороны Японии также сообщил, что зафиксированный запуск мог быть связан с попытками Пхеньяна вывести на орбиту военный спутник.

Японская система оповещений J-Alert зафиксировала пролет ракеты над Тихим океаном в 22:55 по местному времени (15:55 по Киеву), в результате чего жителей префектуры Окинава на юго-западе страны призвали на некоторое время укрыться в укрытие.

В течение этого года КНДР уже дважды пыталась вывести на орбиту собственный военный разведывательный спутник, но обе попытки – в мае и августе – завершались неудачей.

Перед нынешним пуском Пхеньян предупредил Сеул и Токио о намерениях запустить ракету, не уточняя, когда именно это произойдет. Этот шаг нарушает резолюции Совета безопасности ООН, которые запрещают КНДР использовать технологии баллистических ракет.

Южная Корея и США ранее выражали обеспокоенность подготовкой Северной Кореи к запуску шпионского спутника, указывая, что страна могла получать помощь от России после встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре.