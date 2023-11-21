Президент Польщі звернувся до українців з нагоди 10-ї річниці Євромайдану

Президент Польщі Анджей Дуда випустив відеозвернення з нагоди десятої річниці Євромайдану, висловивши підтримку європейській і євроатлантичній інтеграції України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Prezydent @AndrzejDuda z okazji 10. rocznicy Majdanu: Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię i będzie Was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. pic.twitter.com/0uD8odIEXb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 21, 2023

Дуда нагадав, що після повномасштабного російського вторгнення Польща першою стала вимагати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Кілька днів тому Єврокомісія рекомендувала розпочати з Україною переговори про вступ. Це великий успіх, з яким я вас вітаю. Але це також великий виклик", – зазначив він.

При цьому Дуда запевнив, що Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч з Україною і підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором.

"Бо ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну потрібно платити за свободу і незалежність. Ми допомагатимемо вам на вашому шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше", – наголосив президент Польщі.

У вівторок президент України Володимир Зеленський попросив ЄС не підігрувати Путіну у рішенні щодо України. Ці заяви пролунали після того, як прем’єр Угорщини Орбан публічно пообіцяв блокувати позитивне для Києва рішення.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб досягнути одностайності на підтримку України у грудні.