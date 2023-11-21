Президент Польши обратился к украинцам по случаю 10-й годовщины Евромайдана

Президент Польши Анджей Дуда выпустил видеообращение по случаю десятой годовщины Евромайдана, выразив поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Prezydent @AndrzejDuda z okazji 10. rocznicy Majdanu: Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię i będzie Was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. pic.twitter.com/0uD8odIEXb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 21, 2023

Дуда напомнил, что после полномасштабного российского вторжения Польша первой стала требовать предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Несколько дней назад Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении. Это большой успех, с которым я вас поздравляю. Но это также большой вызов", – отметил он.

При этом Дуда заверил, что Польша непоколебимо будет стоять плечом к плечу с Украиной и поддерживать ее в борьбе с российским агрессором.

"Потому что никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую большую цену нужно платить за свободу и независимость. Мы будем помогать вам на вашем пути в ЕС и НАТО, потому что хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно скорее", – подчеркнул президент Польши.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС не подыгрывать Путину в решении по Украине. Эти заявления прозвучали после того, как премьер Венгрии Орбан публично пообещал блокировать положительное для Киева решение.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы достичь единодушия в поддержку Украины в декабре.