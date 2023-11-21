ЄС не виявив ознак неналежного використання допомоги для Палестини

Європейська комісія у вівторок, 21 листопада, оголосила про завершення перевірки поточної фінансової допомоги палестинському населенню, підтвердивши, що вона не використовувалась не за призначенням.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Перевірка фінансової допомоги палестинському населенню з боку Євросоюзу відбулась у два етапи. Перший етап передбачав аналіз доцільності проєктів, які ще не були втілені, на загальну суму 75,5 мільйона євро.

Другий етап стосувався оцінки ризиків, у межах якої партнери ЄС надали інформацію про власні механізми контролю за коштами. При цьому Єврокомісія просила про додаткові дані про третіх сторін – бенефіціарів коштів.

Перевірка охопила програми підтримки палестинського населення, Палестинської адміністрації, Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинцям (БАПОР), а також спеціалізовані програми на кшталт Еразмус+. Вона не стосувалась гуманітарної допомоги палестинцям.

Перевірка Європейської комісії показала, що станом на зараз не виявили "жодних доказів того, що гроші були перенаправлені на непередбачувані цілі", йдеться в повідомленні.

ЄС є найбільшим донором зовнішньої допомоги палестинцям і на 2021-2024 роки через різні програми заклав на ці цілі орієнтовно 1,2 мільярда євро з яких 691 мільйон євро уже використали.

Низка країн Євросоюзу після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня оголосила про призупинення допомоги палестинцям, але деякі з них, як-то Німеччина, вже частково її розморозили.