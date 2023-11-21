ЕС не обнаружил признаков ненадлежащего использования помощи для Палестины

Европейская комиссия во вторник, 21 ноября, объявила о завершении проверки текущей финансовой помощи палестинскому населению, подтвердив, что она не использовалась не по назначению.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Проверка финансовой помощи палестинскому населению со стороны Евросоюза состоялась в два этапа. Первый этап предусматривал анализ целесообразности проектов, которые еще не были воплощены, на общую сумму 75,5 миллиона евро.

Второй этап касался оценки рисков, в рамках которой партнеры ЕС предоставили информацию о собственных механизмах контроля за средствами. При этом Еврокомиссия просила о дополнительных данных о третьих сторонах – бенефициарах средств.

Проверка охватила программы поддержки палестинского населения, Палестинской администрации, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам (БАПОР), а также специализированные программы вроде Эразмус+. Она не касалась гуманитарной помощи палестинцам.

Проверка Европейской комиссии показала, что по состоянию на сейчас не обнаружили "никаких доказательств того, что деньги были перенаправлены на непредсказуемые цели", говорится в сообщении.

ЕС является крупнейшим донором внешней помощи палестинцам и на 2021-2024 годы через различные программы заложил на эти цели ориентировочно 1,2 миллиарда евро из которых 691 миллион евро уже использовали.

Ряд стран Евросоюза после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября объявили о приостановлении помощи палестинцам, но некоторые из них, как Германия, уже частично ее разморозили.