ФРН частково розморожує фінансову допомогу палестинцям після нападу на Ізраїль

Німеччина вирішила передати 91 мільйон євро на гуманітарні потреби палестинського населення сектору Гази через місяць після того, як оголосила про перегляд такого фінансування на тлі нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це у вівторок оголосила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснили в німецькому уряді, хоча процес перегляду фінансування палестинців не завершився, там вирішили передати кошти для роботи Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР).

Йдеться про 71 мільйон євро, які вже були виділені для БАПОР, але притримані, й додаткові 20 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на заходи з надання базових послуг для переміщених осіб у секторі Гази та допомоги палестинським біженцям у Йорданії.

Німецьке відомство вказує, що БАПОР працює на територіях, де живуть палестинці й палестинські біженці, зокрема в таких регіонах, як сектор Гази, "де співпраця з місцевими лідерами терористичного руху ХАМАС є неприйнятною для Німеччини та інших донорів".

Наступного дня після нападу ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце оголосила про перегляд фінансової допомоги Палестині, аби впевнитись, що німецькі кошти не сприяють терористичним діям.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

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