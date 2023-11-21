Працівники Європейського центробанку через суд вимагають підвищення зарплат

Близько сорока співробітників Європейського центрального банку – головного регулятора єврозони – подали скаргу до Суду ЄС, оскаржуючи підвищення своєї заробітної плати нижче рівня інфляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Позов, який співробітники ЄЦБ подали за підтримки власної профспілки IPSO, має на меті скасувати рішення банку про підвищення заробітної плати своїх працівників на 4,07% у січні 2023 року – тоді інфляція в єврозоні була майже вдвічі вищою.

Суперечка щодо заробітної плати між Європейським центробанком та кількома тисячами його співробітників триває вже більше року і стосується формули, за якою банк розраховує підвищення зарплат.

У розрахунках ЄЦБ враховує підвищення зарплат у понад 20 центральних банках та установах Європи. До переліку входить і Банк міжнародних розрахунків у Базелі, який платить своїм співробітникам у швейцарських франках – валюті, яка значно зміцнилася відносно євро.

Але оскільки Європейський центробанк не конвертує швейцарські франки в євро, коли робить свої розрахунки, рівень підвищення зарплат виходить занадто низьким, стверджують автори позову. Їхня профспілка назвала це "грубою недбалістю".

Представник ЄЦБ заявив, що центробанк уже передбачив більше підвищення заробітної плати на 2024 рік – приблизно на 4,7%, й ініціював перегляд формули зарплати з персоналом.

У червні цього року інституції Європейського Союзу виступили проти планів Європейської комісії скоротити їхній бюджет на тлі високої інфляції за рахунок скорочення заробітних плат.