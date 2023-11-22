Поставка винищувачів F-35 Данії ризикує ще більше затриматись

Поставка Данії нових винищувачів F-35, які замінять наявні в неї літаки F-16, що країна поступово передає Україні, ризикує ще більше затягнутися через технологічні проблеми в американської компанії-виробника Lockheed Martin.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, наразі немає чіткої картини щодо того, коли прибудуть наступні винищувачі F-35 через проблеми з модернізацією програмного забезпечення, яке використовується на літаках.

Міністр оборони Данії додав, що веде діалог з американськими колегами, щоб знайти можливе рішення.

Лунд Поульсен раніше попереджав, що поставки винищувачів, які спочатку мали відбутися в першій половині 2024 року, будуть затримані щонайменше на шість місяців.

Очільник Міноборони запевнив, що не очікує, що затримки вплинуть на передачу Україні літаків F-16, а також на будь-які зобов'язання Данії в межах НАТО.

На початку жовтня Данія офіційно відзначила прибуття в країну перших чотирьох багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning II на авіабазі Скрюдструп. Наразі країна отримала чотири з 27 замовлених нею літаків F-35.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Данія є однією з країн, яка вирішила передати Україні свої F-16.