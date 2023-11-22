Поставка истребителей F-35 в Данию рискует еще больше задержаться

Поставка Дании новых истребителей F-35, которые заменят имеющиеся у нее самолеты F-16, которые страна постепенно передает Украине, рискует еще больше затянуться из-за технологических проблем у американской компании-производителя Lockheed Martin.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Bloomberg.

По словам министра, пока нет четкой картины того, когда прибудут следующие истребители F-35 из-за проблем с модернизацией программного обеспечения, которое используется на самолетах.

Министр обороны Дании добавил, что ведет диалог с американскими коллегами, чтобы найти возможное решение.

Лунд Поульсен ранее предупреждал, что поставки истребителей, которые изначально должны были состояться в первой половине 2024 года, будут задержаны минимум на шесть месяцев.

Глава Минобороны заверил, что не ожидает, что задержки повлияют на передачу Украине самолетов F-16, а также на любые обязательства Дании в рамках НАТО.

В начале октября Дания официально отметила прибытие в страну первых четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на авиабазе Скрюдструп. Сейчас страна получила четыре из 27 заказанных ею самолетов F-35.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

Дания является одной из стран, которая решила передать Украине свои F-16.