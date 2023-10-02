У Данії кілька тисяч людей прийшли подивитись на перші F-35 країни

Данія офіційно відзначила прибуття в країну перших чотирьох багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning II на авіабазі Скрюдструп.

Про це повідомили у компанії Lockheed Martin, пише "Європейська правда".

Понад 450 урядових, військових і промислових лідерів Данії і союзників зібрались на урочистості з нагоди цієї події, а понад 10 тисяч місцевих жителів взяли участь у дні відкритих дверей Королівських ВПС Данії і спостерігали за новими літаками в польоті.

ФОТО: TV SYD

Прибуття літаків відзначили їхнім польотом над значною частиною Данії.

Під час церемонії компанія Lockheed Martin офіційно передала сертифікат на право власності на данські винищувачі F-35 Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії.

"Прибуття першого бойового літака F-35 до Данії є історичною подією для данського оборонного відомства та Королівських ВПС Данії. Завдяки тісній і професійній співпраці між компанією Lockheed Martin, партнерством F-35 і Міністерством оборони Данії, оборона країни переступила поріг у майбутнє протиповітряної оборони", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данія відіграла вирішальну роль у програмі F-35, приєднавшись у 2002 році як партнер на етапі розробки і демонстрації системи, стратегічно впливаючи на технічні елементи програми.

Королівські ВПС Данії також надали данський F-16 для 461-ї льотно-випробувальної ескадрильї Об'єднаних ударних винищувачів на авіабазі Едвардс в Каліфорнії, де він виконував роль літака-переслідувача в рамках програми розробки, випробувань і оцінки F-35.

Данська промисловість також зробила свій внесок у виробництво, розробку і підтримку F-35 і сьогодні виробляє деталі і компоненти для кожного з понад 3100 літаків, які планують виробити.

На сьогодні Данія отримала 10 літаків F-35, чотири з яких зараз перебувають на авіабазі Скрюдструп, а шість – на авіабазі Люк в Арізоні, де данські пілоти і технічні фахівці проходять підготовку. Загалом Данія планує придбати 27 літаків F-35.

Раніше стало відомо, що до 1 жовтня 2023 року Данія отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Данія є однією з країн, яка вирішила передати Україні свої F-16.