Швейцария хочет полностью запретить у себя ХАМАС

Федеральный совет Швейцарии в среду инициировал принятие закона о запрете террористической группировки ХАМАС, которая совершила вторжение в Израиль 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Федеральный совет поручил Федеральному департаменту юстиции и полиции и Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии до конца февраля 2024 года подготовить законопроект о запрете деятельности ХАМАС в стране.

"Закон предоставит федеральным властям необходимые инструменты для противодействия любой деятельности ХАМАС или поддержке этой организации в Швейцарии", – добавило правительство Швейцарии.

Также по итогам аудита финансовой помощи организациям, работающим в регионе проживания палестинцев, Федеральный совет Швейцарии решил разорвать контракты с тремя из 11 организаций из-за выявленных "несоответствий".

"Учитывая нынешнюю критическую ситуацию в Израиле и секторе Газа, Федеральный совет призывает к соблюдению международного гуманитарного права и в частности к защите гражданского населения", – подчеркнули в сообщении.

В Федеральном правительстве Швейцарии представлены министры от четырех крупнейших партий страны, поэтому парламент с большой вероятностью поддержит законопроект. Активно за запрет ХАМАС агитировал победитель последних выборов, ультраправая Швейцарская народная партия.

В октябре генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство по факту возможного финансирования деятельности группировки ХАМАС со стороны швейцарской пропалестинской организации.