В Исландии в случае извержения вулкана предлагают поливать лаву водой в случае извержения

Исландские власти рассматривают возможность поливания водой лавы в случае возможного извержения вулкана возле городка Гриндавик на сейсмически активном полуострове Рейкьянес, где эта угроза сохраняется последние несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Руководитель службы гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии Видир Рейниссон заявил журналистам в среду, что власти и эксперты оценят возможность "использования больших объемов перекачки лавы для ее охлаждения, чтобы защитить город Гриндавик и важные объекты инфраструктуры".

Речь идет о геотермальной электростанции Свартсенги – основного поставщика электроэнергии и воды для 30 тысяч жителей Рейкьянеса.

В Исландии уже поливали лаву водой в 1973 году, когда на острове Хеймаей произошло внезапное извержение вулкана в 150 метрах от центра одного из городов. Благодаря поливанию лавы водой жители успешно замедлили ее распространение.

"Сегодня вечером или завтра утром в Исландию прибудет техническая группа по оценке, которая поможет нам оценить возможности", – добавил Рейниссон.

Гриндавик – город с населением в 3400 человек, расположенный на полуострове Рейкьянес, примерно в 50 километрах к юго-западу от Рейкьявика. С прошлой недели жителям Гриндавика разрешили возвращаться только на пять минут, чтобы спасти ценные вещи и домашних животных.

Исландские власти ранее начали строить защитные стены для Гриндавика, которому угрожает ожидаемое извержение вулкана.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес извергалась трижды с 2021 года, до этого же она находилась в состоянии покоя в течение 800 лет. Предыдущие извержения происходили в долинах вдали от человеческих поселений, не причиняя вреда.

Расположенная в Северной Атлантике, Исландия лежит на Срединно-Атлантическом хребте – трещине в океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. Вулканологи считают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.