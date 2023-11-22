Зеленский заявил о создании "коалиции ПВО" на последнем "Рамштайн"

На семнадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в среду объявили о создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в вечернем обращении объявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что по итогам "Рамштайн" объявили о новых пакетах военной помощи Украине, в которые вошли снаряды, ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и новые мощности для противовоздушной обороны.

"Создана и соответствующая коалиция – коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция. Я благодарю за такое лидерство", – объявил он.

Зеленский также намекнул, что в коалицию вошли и другие страны, поблагодарив их за защиту украинских городов и сел от российских ударов.

"Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц", – добавил президент.

В среду, 22 ноября, в виртуальном формате началось 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием около 50 стран. Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин, который в начале этой недели посетил Украину.

Литва на "Рамштайне" объявила о новой концепции коалиции по разминированию. Она предусматривает, что Литва будет пытаться помочь Украине "как в боевом, так и в гуманитарном разминировании", уточнило Минобороны страны.

А министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала об отправке в Украину лекарств и подготовке ВСУ.