Стефанішина пояснила, чому завершити переговори про вступ із ЄС за два роки реально

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, чому вважає реальним завершення процедур для підготовки України до членства в Європейському Союзі за два роки.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці "Української правди" Софії Середі, передає "Європейська правда".

Урядовиця пояснила: два роки – це термін, який стосується імплементації всіх зобов'язань, яким Україна має відповідати для виступу до ЄС.

"Це абсолютно реалістична мета. Ми не порівнюємо себе з іншими країнами. Тому що вже на березі формат нашого руху до ЄС почався по-іншому: заповнення опитувальника за півтора місяця; виконання семи критеріїв; рішення про статус кандидата – це все були такі новаторські, піонерські рішення", – додала вона.

За словами Стефанішиної, вже наступного дня після рекомендації Єврокомісії щодо відкриття переговорів з Україною до Києва прибула делегація ЄС, із якою домовились почати процедуру скринінгу – перевірки відповідності українського законодавства праву ЄС – одразу після рішення Європейської ради в середині грудня.

"Нормально нам би треба було чекати березня, сформувати ці домовленості, потім ще кілька місяців готуватись і потім ще рік-два, як мінімум, проходити цей процес скринінгу. Ми починаємо одразу. Ми ж весь рік здійснювали самооцінку разом з Єврокомісією. Вони не будуть починати з нуля, і на березень будуть готові рішення", – спрогнозувала віцепрем’єрка.

Вона визнала, що така робота на випередження подобається "не всім країнам, які з нами в цьому марафоні".

"Україна є драйвером цього процесу, і до тих пір, поки Україна буде драйвером цього процесу, затримок не буде", – підсумувала Стефанішина.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

В останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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