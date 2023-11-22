Стефанишина объяснила, почему завершить переговоры о вступлении с ЕС за два года реально

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, почему считает реальным завершение процедур для подготовки Украины к членству в Европейском Союзе за два года.

Об этом она сказала в интервью журналистке "Украинской правды" Софии Середе, передает "Европейская правда".

Чиновница объяснила: два года – это срок, который касается имплементации всех обязательств, которым Украина должна соответствовать для вступления в ЕС.

"Это абсолютно реалистичная цель. Мы не сравниваем себя с другими странами. Потому что уже на берегу формат нашего движения в ЕС начался по-другому: заполнение опросника за полтора месяца; выполнение семи критериев; решение о статусе кандидата – это все были такие новаторские, пионерские решения", – добавила она.

По словам Стефанишиной, уже на следующий день после рекомендации Еврокомиссии об открытии переговоров с Украиной в Киев прибыла делегация ЕС, с которой договорились начать процедуру скрининга – проверки соответствия украинского законодательства праву ЕС – сразу после решения Европейского совета в середине декабря.

"Нормально нам бы надо было ждать марта, сформировать эти договоренности, потом еще несколько месяцев готовиться и потом еще год-два, как минимум, проходить этот процесс скрининга. Мы начинаем сразу. Мы же весь год осуществляли самооценку вместе с Еврокомиссией. Они не будут начинать с нуля, и на март будут готовы решения", – спрогнозировала вице-премьер.

Она признала, что такая работа на опережение нравится "не всем странам, которые с нами в этом марафоне".

"Украина является драйвером этого процесса, и до тех пор, пока Украина будет драйвером этого процесса, задержек не будет", – подытожила Стефанишина.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

Читайте, что нужно сделать Украине, чтобы преодолеть вето Орбана и открыть переговоры о вступлении в ЕС.