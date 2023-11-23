Шольц і Мелоні закликали Путіна забратися з України на саміті G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявили, що на віртуальній зустрічі лідерів країн "Групи 20" закликали президента РФ Владіміра Путіна припинити війну та вивести війська з країни.

Як пише "Європейська правда", про це вони сказали на спільній пресконференції в Берліні, повідомляє AFP.

"Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з української території, щоб ця війна нарешті закінчилася", – зазначив Шольц.

Водночас Мелоні привітала пропозицію Путіна працювати над досягненням миру в Україні, але додала, що "ми не маємо забувати, що в Україні є агресор та його жертва".

"Росії достатньо просто вивести свої війська із захопленої території", – додала вона.

Раніше глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не погодився із пропозицією свого словацького колеги Юрая Бланара зупинити вогонь в Україні і почати мирні переговори з Росією.

Перед цим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припустив, що напад Росії на Європу після завершення війни в Україні без повної поразки Москви – це лише питання часу.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Росію не перемогти, то вона нападе знову.