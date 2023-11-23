Шольц и Мелони призвали Путина убраться из Украины на саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Джорджия Мелони заявили, что на виртуальной встрече лидеров стран "Группы 20" призвали президента РФ Владимира Путина прекратить войну и вывести войска из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом они сказали на совместной пресс-конференции в Берлине, сообщает AFP.

"Я призвал президента Путина прекратить нападение на Украину и вывести войска с украинской территории, чтобы эта война наконец закончилась", – отметил Шольц.

В то же время Мелони приветствовала предложение Путина работать над достижением мира в Украине, но добавила, что "мы не должны забывать, что в Украине есть агрессор и его жертва".

"России достаточно просто вывести свои войска с захваченной территории", – добавила она.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг не согласился с предложением своего словацкого коллеги Юрая Бланара остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Перед этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что нападение России на Европу после завершения войны в Украине без полного поражения Москвы – это лишь вопрос времени.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Россию не победить, то она нападет снова.