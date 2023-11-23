Німецька влада провела обшуки, пов'язані із забороною ХАМАС

У четвер влада Німеччини провела обшуки на 15 об'єктах у зв'язку з нещодавньою забороною діяльності руху ХАМАС, а також пропалестинського угруповання "Самідун".

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Німеччини, пише "Європейська правда".

Обшуки в чотирьох німецьких землях, які розпочалися о 6 ранку за місцевим часом, мають на меті забезпечити дотримання заборони, а також ліквідувати нелегальні структури угруповань "Самідун" і ХАМАС, визнаного в країні терористичною організацією.

"Ми продовжуємо наші послідовні дії проти радикальних ісламістів", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"Заборонивши в Німеччині ХАМАС і "Самідун", ми надіслали чіткий сигнал, що не потерпимо жодного прославляння або підтримки варварського терору ХАМАС проти Ізраїлю", – додала Фезер.

За даними міністерства, в Німеччині налічується близько 450 членів ХАМАС, діяльність яких варіюється від підтримки і пропаганди до фінансування і збору пожертвувань.

У Німеччині "Самідун" набув особливого розголосу через демонстрації, під час яких систематично заперечували право Ізраїлю на існування та проводили антиізраїльську та антиєврейську агітацію, зокрема під гаслом "Від річки до моря Палестина буде вільною".

Влада Німеччини, яка відчуває відповідальність через роль країни у Голокості, активно засуджує антисемітські настрої. Канцлер Олаф Шольц обіцяє переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.