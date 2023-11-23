Немецкие власти провели обыски, связанные с запретом ХАМАС

В четверг власти Германии провели обыски на 15 объектах в связи с недавним запретом деятельности движения ХАМАС, а также пропалестинской группировки "Самидун".

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Германии, пишет "Европейская правда".

Обыски в четырех немецких землях, которые начались в 6 утра по местному времени, имеют целью обеспечить соблюдение запрета, а также ликвидировать нелегальные структуры группировок "Самидун" и ХАМАС, признанного в стране террористической организацией.

"Мы продолжаем наши последовательные действия против радикальных исламистов", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Запретив в Германии ХАМАС и "Самидун", мы послали четкий сигнал, что не потерпим никакого прославления или поддержки варварского террора ХАМАС против Израиля", – добавила Фезер.

По данным министерства, в Германии насчитывается около 450 членов ХАМАС, деятельность которых варьируется от поддержки и пропаганды до финансирования и сбора пожертвований.

В Германии "Самидун" получил особую огласку из-за демонстраций, во время которых систематически отрицали право Израиля на существование и проводили антиизраильскую и антиеврейскую агитацию, в частности под лозунгом "От реки до моря Палестина будет свободной".

Власти Германии, которые чувствуют ответственность за роль страны в Холокосте, активно осуждают антисемитские настроения. Канцлер Олаф Шольц обещает преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также тех, кто подстрекает к антисемитизму.