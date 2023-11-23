ЗМІ: Туреччина хоче купити літаки Eurofighter через невизначеність щодо F-16 зі США

Туреччина почала обговорювати купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon з європейськими державами після того, як побачила, що США можуть не задовольнити її запит на отримання літаків F-16.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомило в четвер джерело в турецькому Міноборони.

За його даними, у четвер міністр оборони Ясар Гюлер вів переговори з цього питання зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом в Анкарі щодо купівлі найсучаснішої, нещодавно побудованої версії Eurofighter.

"Турецькі ВПС потребують нових літаків. Наш перший вибір – F-16. Але враховуючи можливість того, що ми можемо не отримати позитивної відповіді в цьому тривалому процесі, Eurofighter Typhoon є найбільш підходящою альтернативою F-16", – вказало джерело.

Як стверджує співрозмовник агентства, британські посадовці кажуть, що вони можуть допомогти переконати Німеччину відмовитися від своїх заперечень щодо продажу літаків Туреччині.

Винищувачі Eurofighter Typhoon будуються консорціумом у складі Німеччини, Великобританії, Італії та Іспанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Берліна міг попросити у канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Однак, як зазначали медіа, Шольц навряд чи погоджується на запит Ердогана, враховуючи напруженість між країнами щодо низки питань, зокрема, засудження Туреччиною Ізраїлю.

Перед цим стало відомо, що Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, хоча Німеччина заперечує проти цієї ідеї.

Через питання з літаками, як вказували ЗМІ, Туреччина зачекає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки очікує на ознаки підтримки з боку США щодо її запиту на купівлю винищувачів F-16.

Хоча Білий дім схвалює продаж винищувачів F-16, у Конгресі існують заперечення щодо затягування Анкарою розширення НАТО та ситуації з правами людини в країні.