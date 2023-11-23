ЗМІ: Туреччина повідомила НАТО, що не схвалить заявку Швеції до наступного тижня

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікація заявки Швеції на членство в Альянсі не буде ухвалена до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу 28-29 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили два поінформовані джерела.

За словами одного з джерел, комітет у закордонних справах турецького парламенту, ймовірно, відновить дебати з цього питання тільки у вівторок або в середу – якраз 28-29 листопада.

Для ратифікації законопроєкт має бути схвалений комітетом, а потім винесений на голосування в парламенті, яке може відбутися через кілька днів або тижнів, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган має підписати його як закон.

Хоча інший член НАТО Угорщина також не ратифікувала членство Швеції, Туреччина розглядається як головна перешкода на шляху вступу скандинавської країни до Альянсу.

Згідно з попередніми даними ЗМІ, в США вважають, що Туреччина зацікавлена у схваленні членства Швеції в НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу 28-29 листопада.

Раніше комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай нещодавно заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".