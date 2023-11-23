СМИ: Турция хочет купить самолеты Eurofighter из-за неопределенности по F-16 с США

Турция начала обсуждать покупку 40 истребителей Eurofighter Typhoon с европейскими государствами после того, как увидела, что США могут не удовлетворить ее запрос на получение самолетов F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил в четверг источник в турецком Минобороны.

По его данным, в четверг министр обороны Ясар Гюлер вел переговоры по этому вопросу со своим британским коллегой Грантом Шаппсом в Анкаре по покупке современной, недавно построенной версии Eurofighter.

"Турецкие ВВС нуждаются в новых самолетах. Наш первый выбор – F-16. Но учитывая возможность того, что мы можем не получить положительного ответа в этом длительном процессе, Eurofighter Typhoon является наиболее подходящей альтернативой F-16", – указал источник.

Как утверждает собеседник агентства, британские чиновники говорят, что они могут помочь убедить Германию отказаться от своих возражений относительно продажи самолетов Турции.

Истребители Eurofighter Typhoon строятся консорциумом в составе Германии, Великобритании, Италии и Испании.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Берлин мог попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon.

Однако, как отмечали медиа, Шольц вряд ли соглашается на запрос Эрдогана, учитывая напряженность между странами по ряду вопросов, в частности, осуждение Турцией Израиля.

Перед этим стало известно, что Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, хотя Германия возражает против этой идеи.

Из-за вопроса с самолетами, как указывали СМИ, Турция подождет с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку ожидает признаков поддержки со стороны США в отношении ее запроса на покупку истребителей F-16.

Хотя Белый дом одобряет продажу истребителей F-16, в Конгрессе существуют возражения относительно затягивания Анкарой расширения НАТО и ситуации с правами человека в стране.