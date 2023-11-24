У Брюсселі починають судити підозрюваних у причетності до останнього ісламістського теракту

У Бельгії постануть перед судом троє підозрюваних у причетності до ісламістського теракту, скоєного у жовтні цього року, внаслідок якого загинули двоє шведських вболівальників.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура підтвердила, що розгляд справи почнуть у п’ятницю у Брюсселі.

Трьох підозрюваних затримали під час обшуків у кількох різних місцях раніше цього тижня, деталей про них не повідомляли.

За джерелами ЗМІ, затримання сталися у рамках розслідування щодо того, як загиблий терорист Абдесалем Лассуед заволодів автоматом, який використав для нападу.

Раніше за такою підозрою затримали чоловіка з фламандського міста Тервурен, він заперечує свою провину.

Нагадаємо, 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Під час затримання нападник загинув.

Пізніше з'ясувалось, що Туніс активно домагався екстрадиції виконавця теракту, оскільки той мав проблеми з законом у рідній країні.