В Брюсселе начинают судить подозреваемых в причастности к последнему исламистскому теракту

В Бельгии предстанут перед судом трое подозреваемых в причастности к исламистскому теракту, совершенному в октябре этого года, в результате которого погибли двое шведских болельщиков.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура подтвердила, что рассмотрение дела начнут в пятницу в Брюсселе.

Трех подозреваемых задержали во время обысков в нескольких разных местах ранее на этой неделе, деталей о них не сообщали.

По источникам СМИ, задержания произошли в рамках расследования относительно того, как погибший террорист Абдесалем Лассуед завладел автоматом, который использовал для нападения.

Ранее по такому подозрению задержали мужчину из фламандского города Тервурен, он отрицает свою вину.

16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. При задержании нападавший погиб.

Позже выяснилось, что Тунис активно добивался экстрадиции исполнителя теракта, поскольку тот имел проблемы с законом в родной стране.