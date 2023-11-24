В Ірландії обрали запобіжні заходи десяткам затриманих після заворушень у Дубліні

Суди визначили запобіжні заходи понад 30 затриманим за участь у заворушеннях, що почалися після нападу з ножем біля дитячого навчального закладу.

Про це повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда".

Справи затриманих щодо порушення громадського порядку розглядали три суди у Дубліні.

Усіх понад 30 осіб погодилися відпустити з-під варти за певних зобов’язань, як, наприклад, не з’являтися у центрі міста, не виходити з дому у нічний час, не брати участі в організованих чи спонтанних масових зібраннях.

Нагадаємо, після нападу з ножем біля дитячого навчального закладу у четвер на кількох вулицях у центрі Дубліна спалахнули безлади зі сутичками між натовпом і поліцією. Внаслідок заворушень згоріли десятки автомобілів, бунтівники розграбували 13 магазинів. Поліція затримала 34 учасників заворушень.

Очільник уряду Ірландії Лео Варадкар побоюється повторення подій.