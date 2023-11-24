В Ирландии избрали меры пресечения десяткам задержанных после беспорядков в Дублине

Суды определили меры пресечения более 30 задержанным за участие в беспорядках, которые начались после нападения с ножом возле детского учебного заведения.

Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".

Дела задержанных за нарушение общественного порядка рассматривали три суда в Дублине.

Всех более 30 человек согласились отпустить из-под стражи под определенные обязательства, например, не появляться в центре города, не выходить из дома в ночное время, не участвовать в организованных или спонтанных массовых собраниях.

Напомним, после нападения с ножом возле детского учебного заведения в четверг на нескольких улицах в центре Дублина вспыхнули беспорядки со столкновениями между толпой и полицией. В результате беспорядков сгорели десятки автомобилей, мятежники разграбили 13 магазинов. Полиция задержала 34 участников беспорядков.

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар опасается повторения событий.