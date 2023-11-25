Президент Латвии показал, как находился в укрытии в Киеве во время масштабной атаки дронов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который находится в Украине, спускался в укрытие в ночь на субботу, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в Twitter (X), опубликовав фотографию из укрытия.

"25 ноября, 05:10 утра, Киев", – подписал фотографию Ринкевичс.

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 "Шахедов".

Президент Латвии 24 ноября прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

По его словам, он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали за средства Латвии, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.

На совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Ринкевичс выразил уверенность, что Европейский Союз, несмотря на сопротивление отдельных государств-членов, в конце концов примет все положительные для Украины решения.

Перед этим Ринкевичс заявлял, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.