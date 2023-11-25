Умєров обговорив з латвійським колегою асиметричні відповіді РФ на полі бою

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що провів продуктивну розмову по відео зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони обговорили можливі асиметричні відповіді Росії на полі бою та шляхи подальшого поглиблення оборонної співпраці між Україною та Латвією, зокрема у сфері БПЛА.

"Вдячні нашим латвійським друзям за незмінну військово-політичну підтримку", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, 24 листопада з неанонсованим візитом до України прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Раніше Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

Перед цим спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня заявила, що потрібно забезпечити поразку Росії на полі бою.