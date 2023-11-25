Умеров обсудил с латвийским коллегой асимметричные ответы РФ на поле боя

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел продуктивный разговор по видео со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, они обсудили возможные асимметричные ответы России на поле боя и пути дальнейшего углубления оборонного сотрудничества между Украиной и Латвией, в частности в сфере БПЛА.

"Благодарны нашим латвийским друзьям за неизменную военно-политическую поддержку", – отметил Умеров.

Напомним, 24 ноября с неанонсированным визитом в Украину прибыл президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее Ринкевичс заявлял, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.

Перед этим спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила, что нужно обеспечить поражение России на поле боя.