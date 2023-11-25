Франція закликала Китай не допомогати РФ у війні проти України

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю закликала КНР не сприяти Росії в її загарбницькій війні проти України.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала після переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє AP.

"Франція ще раз підкреслює, що її співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого і тривалого миру", – зазначила Колонна.

Вона закликала Китай продовжувати працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть РФ у війні.

"Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям Росії в Україні", – додала Колонна.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив стурбованість військовою співпрацею Росії та Північної Кореї на тлі повномасштабної війни проти України.

Перед цим у Білому домі заявили, що Китай здатен сприяти допомозі Вашингтона в підтримці України в її захисті у загарбницькій війні, яку веде РФ.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном закликала Пекін не допомагати Росії ухилятись від санкцій і не допускати, щоб таке відбувалось через китайські компанії.