Президент Латвії після масованої атаки РФ: Маємо забезпечити Україні більше засобів ППО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який став свідком наймасованішої атаки РФ дронами на Київ, заявив про необхідність забезпечити Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Києві.

"Ми сьогодні стали свідками найбільшої атаки росіянами з використанням дронів по Києву. Я мав нагоду шість годин перебувати в укритті. А поряд зі мною перебувала прем’єр-міністерка Литви (Інгріда Шимоніте – ред.)", – розповів Рінкевичс.

Він наголосив, що атак РФ не досягла своєї мети, але вона показала, що "ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше засобів ППО, більше боєприпасів, більше військової техніки".

"Не тільки для того, щоб допомогти Україні на полі бою, але й щоб захистити цивільних", – додав латвійський президент.

Раніше Рінкевичс оприлюднив фото з укриття, де він перебував в ніч проти суботи, коли Київ зазнав масованої атаки дронів з боку Росії.

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".