Боррель відреагував на наймасованішу атаку дронами РФ на Київ

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російську атаку дронами по Києву, яка стала найбільш масованою.

Свою заяву він опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Боррель підкреслив, що ЄС залишається солідарним з Україною на тлі масованої російської атаки по Києву.

"ЄС твердо солідарний з Україною, коли Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ з часу свого незаконного вторгнення в країну, що спричинило масштабні руйнування, посіяло страх серед населення та порушило життя людей", – зазначив він.

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".

Раніше президент Латвії Едгардс Рінкевичс оприлюднив фото з укриття, де він перебував в ніч проти суботи, коли Київ зазнав масованої атаки дронів з боку Росії.

Він також наголосив на необхідності забезпечити Україні більше засобів протиповітряної оборони.