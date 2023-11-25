Боррель отреагировал на самую массированную атаку дронами РФ на Киев

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российскую атаку дронами по Киеву, которая стала наиболее массированной.

Свое заявление он опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Боррель подчеркнул, что ЕС остается солидарным с Украиной на фоне массированной российской атаки по Киеву.

"ЕС твердо солидарен с Украиной, когда Россия осуществила самую масштабную атаку беспилотников на Киев со времени своего незаконного вторжения в страну, что повлекло масштабные разрушения, посеяло страх среди населения и нарушило жизни людей", – отметил он.

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 "Шахедов".

Ранее президент Латвии Эдгардс Ринкевичс опубликовал фото из бомбоубежища, где он находился в ночь на субботу, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить Украину большим количеством средств противовоздушной обороны.