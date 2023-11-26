Латвия предлагает посредничество в переговорах о разблокировании границы Украины с Польшей

Официальная Рига призвала Варшаву решить ситуацию с блокадами на польско-украинской границе и предлагает свое содействие в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Латвии.

25 ноября министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш общался с польским министром по делам ЕС Шимонем Шинковским вель Секом и призвал его искать выход из ситуации, сложившейся на польско-украинской границе из-за протеста-блокады польских перевозчиков.

"Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и способствовать поиску выхода из ситуации", – отмечают в коммюнике.

Также министры говорили о предстоящем саммите Евросовета, где должны рассмотреть вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС.

Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.