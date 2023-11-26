Глава Пентагону обговорив з Умєровим російські атаки ракет та дронів по Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався телефоном зі своїм українським колегою Рустем Умєровим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Як йдеться у повідомленні, глава Пентагону засудив безперервні обстріли Росією українських міст та об'єктів критичної інфраструктури ракетами та дронами.

Сторони також обговорили пріоритети безпекової допомоги Україні на тлі продовження агресії РФ та пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Раніше посол США Бріджит Брінк подякувала силам ППО України за відбиття масованої атаки дронів в ніч проти суботи.

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".

На сімнадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у середу оголосили про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони.