Глава Пентагона обсудил с Умеровым российские атаки ракет и дронов по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Рустем Умеровым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Как говорится в сообщении, глава Пентагона осудил непрерывные обстрелы Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры ракетами и дронами.

Стороны также обсудили приоритеты помощи для усиления безопасности Украины на фоне продолжения агрессии РФ и пообещали поддерживать тесный контакт.

Ранее посол США Бриджит Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за отражение массированной атаки дронов в ночь на субботу.

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 "Шахедов".

На семнадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в среду объявили о создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны.